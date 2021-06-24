شاركت الاعلامية السعودية لجين عمران متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي بمقطع فيديو من كواليس جلسة تصوير تحولت فيها لشخصية كرويلا الشريرة، من أحدث أفلام ديزني التي تحمل نفس الاسم.

وظهرت لجين عمران بإطلالات متنوعة، من بينها تنورة بيلسيه وكاب ديزني الشهير، وفستان آخر من اللون الأحمر، أبرز رشاقتها، تحت إشراف الاستايلست سيدريك حداد.

وعلقت لجين عمران على الفيديو كاتبة: “ هل تتوقعون بداخل كل شخص فينا كرويلا صغيييره تطلع على السطح لما تتعرض للظلم أو الخطر ؟ ”.

وغيرت لجين عمران قصة شعرها ولونه الذي قسمته إلى نصفين على طريقة كرويلا، نصف باللون الأسود والآخر باللون الأشقر الفاتح بلمسة ستيف وهب.

والجلسة من تصوير نافع العمري، بمكياج مريم خير الله، خبير التجميل بفريق ماك.

وكتب البعض في تعليقاتهم: “ما شاء الله حلو وغربب الستايل والله حسيت تعملي فوازير بس ليش لأ اعملي فوازير يلبق لك يا حلوه أحبك جدًا دائمآ وأبدًا”، “أنيقة، جميلة، روعة، بيلبق لك يا لولو، كتير حلوة، أنتي نجمة، واو”، “شفت الفيلم وعجبني مرة وحبيت اصرارها عالنجاح”، “فديت روحك و فديت جمالك و فديت طلتك اللي دائما تاكل القلب يا حبيبة قلبي كل عمرك مميزة و مختلفة و قريبة من القلب بكل شي و كل شي يحلى فيك الله يوفقك دوم و يحميك يا رب يا روحي إنتي”.

كما شبه البعض في تعليقاتهم، إطلالة لجين عمران، بشكل خبيرة التجميل والإعلامية اللبنانية جويل، وكتبوا لها: “و الله بالبداية فكرتك جويل هون كتير بتشبهيها”، “ع بالي جويل”، “كأنك جويل”، “للحظة مبينة كأنا جويل”.