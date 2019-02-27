لجين عمران برسالة شديدة اللهجة.. “سمّ” و”عدمك بين الناس أفضل من وجودك”

بعد الاتهامات التي واجهتها بشأن حجم ثروتها، أحدثت الإعلامية السعودية لجين عمران ضجة كبيرة من خلال أحدث تعليقاتها.

ونشرت،على حسابها على “إنستغرام”، صورة جديدة لها بدت فيها بكامل أناقتها. وأرفقتها برسالة شديدة اللهجة من دون أن تحدد من تقصد بها.

وجاء فيها: “رسالة إلى من يهمه الأمر. إذا لم تُساعد فلا تُخرب. إذا لم تُشجع فلا تُحبط. إذا لم تبنِ فلا تهدم. إذا لم تُسعد فلا تُحزن. إذا لا يعرف لسانك كيف يخرج كلاماً لطيفاً فلا يخرج سمّاً”.

وأضافت: “باختصار، عليك أن تحاول أن تكون أنساناً له قيمة وترفض أن يكون وجودك مزعجاً و مؤذياً وعدمك بين الناس أفضل من وجودك. مساكم خير ومحبة”.

ونشرت على الحساب نفسه صورة تضمنت النص: “المرأة القوية ترفض دور الضحية ولا تحاول أن تثير الشفقة وتشير بإصبع اللوم إلى أحد. المرأة القوية مهما حصل تقف، تستجمع قوتها، تسخر عقلها وتحلّ مشاكلها بنفسها”.

ويشار إلى أن الإعلامية واجهت مؤخراً مطالبة تم تناقلها عبر مواقع التواصل بالكشف عن مصدر ثروتها وحجمها، إلا أنها لم تصدر أي تعليق صريح على ذلك.