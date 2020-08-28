فاجأت الاعلامية السهودية لجين عمران متابعيها عبر حسابها على “إنستغرام” بنشرها صورة لها أطلت خلالها بفستان زفاف أبيض من توقيع مصممة الأزياء العراقية زينة زكي،

وأرفقت لجين عمران الصورة بتعليق قائلة: “بما أن الأحلام الحمدلله متاحة للجميع دون استثناء ومن غير مقابل.. إيش أكبر أحلامكم حاليا وفي هاللحظة تحديدا؟”.

وتفاعل متابعو لجين عمران من رواد مواقع التواصل الاجتماعي بشكل كبير مع منشورها وجاءت التعليقات كلها مليئة بالأحلام والأمنيات والأماني، بجانب تفاعل عدد من المشاهير، حيث أبدت روان بن حسين إعجابها الشديد بالفستان، وأيضًا وصفتها الفنانة هدى مجد بالملكة”.

وعلّق أحد متابعي لجين عمران على منشورها متسائلا: “لجين ليه كل فترة تثيري جدل عن زواجك؟ آخرهم كان من إماراتي.. الآن نفسك تتزوجي ومتصورة بفستان زفاف لو في عريس أو حفل زفاف هيتم عن قريب بلغينا هنفرحلك جدا جدا.. إنتي شخصية محترمة ومحبوبة”.

وكانت الإعلامية السعودية لجين عمران قد حسمت كل الأحاديث حول حقيقة زواجها سرا من رجل أعمال إماراتي، مؤكدة أن هذا الموضوع غير صحيح، وأنها لم تتزوّج لا في السر ولا في العلن، قائلة: “ياما زوجوني.. مرة سعودي ومرة إماراتي وجنسيات تانية وكل يوم يقولوا شيء وبتشوف بأي جنسية أنا ما عندي مشكلة.. بس وصل الموضوع أنهم يزوجني ويطلقوني كل يوم”.

وللإعلامية السعودية ولدان هما جيلان وسمير من زواج سابق؛ إذْ سبق لها أن تزوّجت وهي بسنّ صغيرة جدًا وتحديدًا بعمر الـ 16، وأنجبت ابنتها جيلان بعمر الـ 17 حسب تصريح سابق لها