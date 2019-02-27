لجين عمران تتجاهل ازمة ثروتها بطريقتها الخاصة.. شاهدوا ماذا فعلت!

فيما لا تزال الاعلامية السعودية لجين عمران تواجه الكثير من الاتهامات حول حجم ثروتها، وتناقل مواقع التواصل الاجتماعي معلومات من المملكة حول هذا الامر ومطالبتها بالكشف عن مصدر تلك الاموال، تصر لجين على تجاهل كل تلك الامور وعدم التعليق عليها.

وفي خطوة جديدة من التجاهل، شاركت لجين متابعيها بصور ومقاطع فيديو خلال تواجدها في ميلانو مع شقيقها الفنانة اسيل واستمتاعها بالأجواء هناك، وظهرت في مقطع وهي تلعب مع طيور الحمام وتعطيها الطعام بكفي يديها وعلقت عليه قائلة: “من أكثر الأشياء إللي إستمتعت فيها في الرحلة”.

كما نشرت صورة لها مع اسيل وعلقت عليها بالقول: “واحدة من أسرع وأجمل السفرات إللي حفرت بداخلي ذكريات حلوة الله لا يحرمني منكم”.

واختارت لجين اطلالة شتوية “كاجوال” وانيقة، هي عبارة عن جينز ازرق ممزق وجاكيت بقماش سميك بطبعات ناعمة من اللون الوردي، ومزين بالفرو بلون الفوشيا، مع ازرار كبيرة الحجم. ونسقت مع ملابسها حذاء اسود بكعب عال مع حقيبة يد مميرة من الجلد الرمادي.