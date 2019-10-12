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لجين عمران تتجاهل علا الفارس!

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علا الفارس ولجين عمران

علا الفارس ولجين عمران

تلقت الاعلامية السعودية لجين عمران الكثير من التهنئات من متابعيها بعد اعلان انضمامها الى قناة SBC السعودية.

ومع ان لجين عمران حرصت على الرد على معظم التهاني التي تلقتها عبر حسابها على تويتر الا انه كان لافتا تجاهلها للرد على الاعلامية الاردنية علا الفارس التي انضمت اخيرا الى قناة الجزيرة القطرية.

وكانت علا الفارس على كتبت عبر حسابها على تويتر قائلة: “مبروك للرائعة لجين.. الله يوفقك في كل خطوة وكل نفس والنجاح كما اعتدنا يبقى حليفك وصديقك .. نجمة اعلامية خليجية عربية تُضيف بصمتها أينما حلت … “.

غير ان لجين عمران تجاهلت التغريدة تماما وهو ما لفت انتباه المتابعين حيث علق احدهم قائلا: “لجين ارقى من انها ترد عليك لانها وفيه لبلدها ولوطنها اول .. وبليز ارجعي للشبك حقكم صرتي منهم وفيهم ولاتحتكين فينا لان نيتك ريحتها فايحة يابنت فلسطين”.

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