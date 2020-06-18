كشفت الاعلامية السعودية لجين عمران عن كيفية قضائها وقتها حاليا، في ظل إجراءات منع السفر بسبب أزمة كورونا، عبر القيام بجولة على منتجعات الامارات العربية حيث تقيم.

ونشرت لجين عمران صورة لها عبر حسابها على انستغرام وعلقت كاتبة: ” أكتشف إن الأمارات السبعة فيها منتجعات كثيييير حلوة ما شاء الله و على مستوى عالمي”.

وتابعت لجين عمران: “لذلك صرت أستكشف كل أسبوع إمارة و منتجع جديد بأجواء آمنه جدا الحمدلله و الأهم كلهم يطبقون شروط السلامة المطلوبة في ظل الظروف الراهنة لفايروس كورونا”.

واضافت لجين عمران: “إلى الآن جربت دبي ، أبوظبي ، الفجيرة ، عجمان و كلهم تحفة ”.