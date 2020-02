لجين عمران تحتفل بعيد ميلاد أحلام

View this post on Instagram

.. .. ..🎁🎈🎈🎈🎁🎁🎈🎈🎈🎁🎁🎈🎈🎈🎁🎁🎈🎈🎈🎁.. .. .. صديقتي و أختي و حبيبتي صاحبة القلب الطيب الكبير و الروح الراقية أم فاهد ♥️🙏كل عام و إنتي بخير و صحة و سعادة و نجاح ماله حدود و تألق مختلف .. كل عام و قلبك مثل ما هو .. طيب ، عفوي ، معطاء ، طفولي ، كريم .. .. الله يحفظ لك عائلتك و يحفظك لهم فخر و ذخر و عزوة .. .. @ahlamalshamsi .. .. #أحلام #احلام #احلام_الشامسي #عيدميلاد #الحياة_حلوة #لجين #لجين_عمران .. ..