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لجين عمران تحتفل بعيد ميلاد أحلام

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لجين عمران تحتفل بعيد ميلاد أحلام

إحتفلت الإعلامية السعودية ​لجين عمران​ بعيد ميلاد الفنانة الإماراتية ​أحلام​، إذ نشرت عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي صورة تجمعهما وعلّقت بالقول:”صديقتي و أختي و حبيبتي صاحبة القلب الطيب الكبير و الروح الراقية أم فاهد كل عام و إنتي بخير و صحة و سعادة و نجاح ماله حدود و تألق مختلف..كل عام و قلبك مثل ما هو .. طيب ، عفوي ، معطاء ، طفولي ، كريم..الله يحفظ لك عائلتك و يحفظك لهم فخر و ذخر و عزوة”.

 

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.. .. ..🎁🎈🎈🎈🎁🎁🎈🎈🎈🎁🎁🎈🎈🎈🎁🎁🎈🎈🎈🎁.. .. .. صديقتي و أختي و حبيبتي صاحبة القلب الطيب الكبير و الروح الراقية أم فاهد ♥️🙏كل عام و إنتي بخير و صحة و سعادة و نجاح ماله حدود و تألق مختلف .. كل عام و قلبك مثل ما هو .. طيب ، عفوي ، معطاء ، طفولي ، كريم .. .. الله يحفظ لك عائلتك و يحفظك لهم فخر و ذخر و عزوة .. .. @ahlamalshamsi .. .. #أحلام #احلام #احلام_الشامسي #عيدميلاد #الحياة_حلوة #لجين #لجين_عمران .. ..

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وكانت اشادت عمران بأحلام سابقاً، مشيرة الى انها حريصة على ما تقدمه للجمهور، قائلة على صفحتها الخاصة: “أم فاهد أكثر فنانة شفتها حريصة جدا على كل شيء تقدمه لجمهورها و ما تقبل تقدم لهم شي عادي في الحفلات لازم يكون شيء يليق بمستواهم تقديرا لمحبتهم و حضورهم” ، لترد عليها احلام على حسابها الخاص بالقول: “دائماً اطمح للافضل كما انتي لولو وكما دائماً افتخر بك وبوجودك بجانبي في اجمل حفلاتي وجهك دايم وجه الخير احبك يا اغلا اخت وشهاده اعتز وافتخر بها”.

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