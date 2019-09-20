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لجين عمران تحدث ضجة بفستان أبيض وكتفين مكشوفين في الجونة.. شاهدوا أناقتها وإطلالتها الملكية

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lojain omran gouna

لجين عمران

تناقل الناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو للإعلامية السعودية لجين عمران سجل لها أثناء حضورها فعاليات افتتاح الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائي في مصر.lojain omran gouna

وظهرت فيه بإطلالة مميزة ارتدت فيها فستاناً أبيض بنقشات فضية صغيرة مع كتفين مكشوفين وكمين طويلين من الدانتيل. وحازت إعجاب عدد كبير من المتابعين الذين أجمعوا على أن أناقتها ملكية.

كذلك نشرت الإعلامية من خلال خاصية “ستوري” على حسابها على تطبيق “إنستغرام” فيديو ظهرت فيه وهي تستقل السيارة متوجهة إلى مكان المهرجان.

وكشفت أن السيارات التي تستخدم لنقل المشاهير تشبه تلك التي تسير في شوارع العاصمة البريطانية لندن.

ونقلت من خلال مقاطع مصورة مشاهد من أجواء الحفل، علماً أن إطلالات النجمة لفتت أنظار متابعي المهرجان حيث تراوحت الآراء بين الانتقاد والإعجاب.

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