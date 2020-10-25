خطفت الاعلامية السعودية لجين عمران الانظار بإطلالتها في اليوم الثاني من مهرجان الجونة السينمائي 2020 بإطلالة ملكية وخارجة عن المألوف.

فقد أطلت لجين عمران بفستان سهرة أسود اللون مع القصة الضيقة والتي تتسع من أسفل الخصر بأسلوب ملكي وفاخر. فهذا التصميم الذي أتى بتوقيع المصمم اللبناني شربل كرم.

وامتاز الفستان بالكشكش الزهري مع قماش البليسيه الجامد على قصة الاكتاف المكشوفة بأسلوب حيوي ومتجدد في عالم الموضة.

وقد نشرت لجين عمران صورة اطلالتها عبر حسابها على انستغرام وعلقت كاتبة: “هذا اللوك كنت مختارته لإفتتاح المهرجان يعني اليوم الأول و لكن ما لقيت أحد يعمل لي رفعة للشعر كون موديل الفستان ما يناسبه غير الشعر المرفوع.. لذلك فضلت ألبسه صح في يوم ثاني عشان أعطيه حقه ”.









وكانت اطلالة لجين عمران في اليوم الأول من مهرجان الجونة السينمائي 2020 قد خطفت الأنظار أيضا بأناقة اللون الأحمر. فبالرغم من أن العديد من النجمات العربيات قد اخترن اللون المماثل، الا أن فستانها أتى مختلفاً وحيوياً الى أقصى الحدود. فارتدت فستان سهرة طويل حمل توقيع دار المصممة زينة زكي.





