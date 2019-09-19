لجين عمران تدافع عن الاميرة حصة بنت سلمان بعد حكم السجن.. فماذا قالت؟

دافعت الاعلامية السعودية لجين عمران عن الاميرة حصة بنت سلمان ابنة الملك السعودي، وذلك بعد اصدار محكمة فرنسية حكما بالسجن لمدة 10 أشهر مع وقف التنفيذ في قضية ضرب أحد العمال.

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وتحدثت لجين عمران عن صفات الاميرة حصة بنت سلمان في سلسلة تغريدات عبر حسابها على تويتر.

وقالت لجين عمران: “آخر مرة ألتقيت فيها كان رمضان الماضي في جدة.. عزمتني بكل لطف لتناول وجبة السحور.. جلسنا بمطعم بين الناس.. لا طلبت حراسة و لا طاولة خاصة و لا معاملة مختلفة.. #حصة_بنت_سلمان .. معدنها أصيل ما يتغير على مر السنين .. قمة في التواضع و الأخلاق عمرها ما شافت حالها على أحد.. لكن الأعداء كثر الله يجيرنا”.

آخر مرة ألتقيت فيها كان رمضان الماضي في جدة

عزمتني بكل لطف لتناول وجبة السحور

جلسنا بمطعم بين الناس

لا طلبت حراسة و لا طاولة خاصة و لا معاملة مختلفة #حصة_بنت_سلمان

معدنها أصيل ما يتغير على مر السنين

قمة في التواضع و الأخلاق عمرها ما شافت حالها على أحد

لكن الأعداء كثر الله يجيرنا — لجين عمران 🕊 (@Lojain_omran) September 18, 2019

وتابعت لجين عمران في تغريدة اخرى: “جبهات كثيرة تمتلك أجندات هدفها تشويه شخصيات سعودية معروفة.. تحاول تهاجم و تختلق قصص مالها أساس من الصحة.. لكن الي يعرف #حصة_بنت_سلمان عن قرب و قابلها وجها لوجه و تعامل معها و لمس إنسانيتها و طيب قلبها.. بيخجل أنه يسكت عن الظلم إلي يمسها و طبيعي بيدافع عنها ..و أنا منهم 🇸🇦”.

جبهات كثيرة تمتلك أجندات هدفها تشويه شخصيات سعودية معروفة

تحاول تهاجم و تختلق قصص مالها أساس من الصحة

لكن الي يعرف #حصة_بنت_سلمان عن قرب و قابلها وجها لوجه و تعامل معها و لمس إنسانيتها و طيب قلبها

بيخجل أنه يسكت عن الظلم إلي يمسها و طبيعي بيدافع عنها

و أنا منهم 🇸🇦 — لجين عمران 🕊 (@Lojain_omran) September 18, 2019

واضافت ردا على احد متابعيها: “وقت الرخا الكل يسد و موجود.. لكن وقت الشدة تبين معادن الناس.. و يبين الزين من الردي..و شخصية مثل #حصة_بنت_سلمان لها محبين كثار بالذات الي تعاملوا معها عن قرب.. لذلك هم لها جنود اذا حاول أحد يضرها ولا يمسها بسوء”.