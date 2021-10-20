أجرت الاعلامية السعودية لجين عمران لقاءا مع رجل الاعمال المصري سميح ساويرس على هامش مشاركتها في مهرجان الجونة السينمائي المقام حاليا.

ونشرت لجين عمران مقطع من المقابلة، عبر حسابها على تويتر، حيث ظهرت وهي تسأل سميح ساويرس عن رؤيته للمملكة العربية السعودية ظل ولي العهد الامير محمد بن سلمان حيث اجابها: “ربنا يحفظه لكم لأنه هو من يعبر بالسعودية من عهد ومن قرن الى قرن”.

جانب من اللقاء العفوي و الأهم الديمقراطي المبني على إحترام جميع الآراء و الإختلافات

مع المهندس سميح ساويرس مؤسس مهرجان الجونة السينمائي

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كل أسبوع راح أنزل لكم جزئين من لقائي الشيق مع هذي الشخصية المختلفة على حسابي في الإنستجرام#مهرجان_الجونة_السينمائي#سميح_ساويرس pic.twitter.com/uB3W0Xzla7 — لجين_عمران (@Lojain_omran) October 19, 2021

وتابع “دي خطوة مهمة جدا وتأخرت شوية بس انا بحس انها احسن حاجة حصلت في الوطن العربي انه السعودية تنضم الى مسيرة التقدم الاجتماعي والحرية لأن الحرية مهمة جدا”.

وعلقت لجين عمران على الفيديو كاتبة: “جانب من اللقاء العفوي و الأهم الديمقراطي المبني على إحترام جميع الآراء و الإختلافات مع المهندس سميح ساويرس مؤسس مهرجان الجونة السينمائي”.