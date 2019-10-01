لجين عمران تشجع متابعيها على الاستثمار في العقارات!

شجعت الاعلامية السعودية لجين عمران متابعيها على الاستثمار في العقارات معتبرة أنه من افضل الاستثمارات.

ونشرت لجين عمران صورة لها وهي توقع احد العقود وعلقت قائلة: “انك تكون مستثمر في العقار و تبدأ من الصفر صعب بس مو مستحيل.. أنا الحمدلله بدأت في عام 2009 و بقناعة واضحة”.

واكدت لجين عمران على اقتناعها بالاستثمار في العقارات بالقول: “مقتنعة جدا بأن العقار هو الإبن البار .. و بأنه أفضل إستثمار لأنه ممكن يمرض لكن لا يموت 🏠🧱🏗.. و البنوك اليوم تقدم تمويل رائع .. و الشركات صاحبة السمعة الطيبة تقدم تسهيلات”.