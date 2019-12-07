لجين عمران تشعل المواقع ببكائها.. “أعصابي تلفت” فما القصة؟

أحدثت الإعلامية السعودية لجين عمران ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب تعليقها على مباراة كرة قدم خاضها المنتخب السعودي في إطار بطولة كأس الخليج.

وتعليقاً على تأهل المنتخب للنهائيات حيث سيواجه المنتخب البحريني غردت لجين على حسابها على موقع “تويتر”: “أعصابي تلفت وبكيت لكن بيضوا الوجه يا قلبي على منتخبنا. يسعدهم مثل ما أسعدونا ألف مبروك يا أبطال”.

ويشار إلى أن الإعلامية نشرت عبر خاصية “ستوري” على حسابها على “إنستغرام” فيديو سجل أثناء المباراة وسمع فيه صوتها وهي تبكي وتعرب عن تأثرها وفرحها بعد فوز منتحب بلدها.

وأرفقت الفيديو بالتعليق: “اللهم لك الشكر والحمد على فضلك وكرمك… حرب أعصاب”.

ويذكر أنها تقدم حالياً برنامج “مسايا لجين” على شاشة SBC السعودية وهي تنشر على حسابها على التطبيق صوراً للإطلالات المميزة التي تعتمدها في الحلقات.