تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يُظهر لقاء الإعلامية السعودية ​لجين عمران​ بالنجمة العالمية ​كاردي بي​ خلال مشاركتهما في عرض مجوهرات ميسيكا في باريس.

وظهرت لجين عمران في الفيديو بفستان أسود اللون، أما كاردي ارتدت فستان بنفسجي.

وركّز متابعون على ملامح لجين عمران، وقال بعضهم إنه بدا عليها الصدمة والارتباك، فكتبت متابعة:” لجين عبالك مصدومة ومو مرتاحة ومبينه مجبورة”.

لانها متعوده عكس لجين محد درى عنها غيرنا ياخذون لها صوره وحده بالسنه تتصنم و تتعدل فيها — ُ (@oqti11) October 4, 2021

كما قارن العديد من المتابعين بين إطلالة النجمتين، فمنهم من اختار فستان الإعلامية السعودية، وآخرون فضّلوا كاردي بي.

وكانت لجين عمران قد شاركت مؤخرا صورة لها في أحد مقاهي باريس وعلقت عليها: “بونجور.. أكثر ما يميز باريس عاصمة الفن والحب والرومانسية هي كثرة المقاهي وروائحها المميزة.. ما بين القهوة والمخبوزات الفرنسية.. وعلى رأسها الكرواسون.. حيث تعتبر جزءًا لا يتجزأ من حياة الباريسيين وعاداتهم اليومية المتوارثة”.

وأضافت: “كما كانت ملتقى الفلاسفة والكتاب والأدباء في عصر الأنوار.. ومقر ولادة الثورة الفرنسية.. وما زالت تحاول الاحتفاظ بطابعها الثقافي والاجتماعي حتى اليوم.. ولكن الحال تغير والظروف اختلفت”.