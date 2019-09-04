لجين عمران تعلق على ظاهرة “الكلاب البشرية”

تناولت الاعلامية السعودية لجين عمران ظاهرة “الكلاب البشرية” في الغرب وذلك ضمن سلسلة تغريدات على حسابها على تويتر.

وكتبت لجين عمران “ظاهرة الكلاب البشرية في الغرب.. ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﻳﻠﺒﺴﻮﻥ ﺛﻴﺎﺏ ﺍﻟﻜﻼﺏ ﻭﻳﺴﻴﺮﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺃﺭﺑﻌﺔ ﻭﻳﺘﺼﺮﻓﻮﻥ ﻣﺜﻞ ﺍﻟﻜﻼﺏ ﻭﻳﺄﻛﻠﻮﻥ طعامهم ﻭﻳﻌﺮﺿﻮﻥ ﺃﻧﻔﺴﻬﻢ ﻟﻠﺘﺒﻨﻲ ﻛﺤﻴﻮﺍﻧﺎﺕ ﺃﻟﻴﻔﺔ”.

1-ﻇﺎﻫﺮﺓ ﺍﻟﻜﻼﺏ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻐﺮﺏ!!

ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﻳﻠﺒﺴﻮﻥ ﺛﻴﺎﺏ ﺍﻟﻜﻼﺏ ﻭﻳﺴﻴﺮﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺃﺭﺑﻌﺔ ﻭﻳﺘﺼﺮﻓﻮﻥ ﻣﺜﻞ ﺍﻟﻜﻼﺏ ﻭﻳﺄﻛﻠﻮﻥ طعامهم ﻭﻳﻌﺮﺿﻮﻥ ﺃﻧﻔﺴﻬﻢ ﻟﻠﺘﺒﻨﻲ ﻛﺤﻴﻮﺍﻧﺎﺕ ﺃﻟﻴﻔﺔ pic.twitter.com/03trq4wLcL — لجين عمران 🕊 (@Lojain_omran) September 4, 2019

وتابعت “ﻋﺪﺩﻫﻢ ﻳﺘﺠﺎﻭﺯ 10,000 ﻓﻲ ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ ﻭﺣﺪﻫﺎ ﻭﻗﺪ ﺃﺻﺒﺤﺖ ﻇﺎﻫﺮﺓ ﺳﺮﻳﻌﺔ الإنتشار ﻓﻲ ﺩﻭﻝ الغرب” موضحة ان “ﺃﻃﺒﺎﺀ ﻋﻠﻢ ﺍﻟﻨﻔﺲ صنفوا ﻫﺆﻻﺀ ﻋﻠﻰ أنهم ﻣﺼﺎﺑﻮﻥ ﺑـﺎﺿﻄﺮﺍﺏ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻹﺟﺘﻨﺎﺑﻲ” وأن “ﻣﻦ ﺃﻋﺮﺍﺿﻪ إﺣﺘﻘﺎﺭ ﺍﻟﺬﺍﺕ ﻭ ﺗﻌﺬﻳﺐ ﺍﻟﻨﻔﺲ (ﺍﻟﻤﺎﺯﻭﺧﻴﺔ)”.

2-ﻋﺪﺩﻫﻢ ﻳﺘﺠﺎﻭﺯ 10,000 ﻓﻲ ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ ﻭﺣﺪﻫﺎ ﻭﻗﺪ ﺃﺻﺒﺤﺖ ﻇﺎﻫﺮﺓ ﺳﺮﻳﻌﺔ الإنتشار ﻓﻲ ﺩﻭﻝ الغرب

ﺃﻃﺒﺎﺀ ﻋﻠﻢ ﺍﻟﻨﻔﺲ صنفوا ﻫﺆﻻﺀ ﻋﻠﻰ أنهم ﻣﺼﺎﺑﻮﻥ ﺑـﺎﺿﻄﺮﺍﺏ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻹﺟﺘﻨﺎﺑﻲ pic.twitter.com/adxrRUNVie — لجين عمران 🕊 (@Lojain_omran) September 4, 2019

واضافت “أجريت مقابلة مع كلب بشري يدعى كولين إتضح أنه كاتب وأكاديمي في إحدى الجامعات

أوضح كولين أنه يهوى التصرف كالكلاب لأن هذا التصرف يساعده على الهروب من ضغوط الحياة!!”.

وختمت لجين عمران كلامها عن هذه الظاهرة بالقول “((الله يجيرنا و يحمينا بس))”.