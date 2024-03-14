قالت الإعلامية السعودية لجين عمران: إن جدتها الصندوق الأسود الذي يعرف الكثير عن أدق أسرارها، فهي كانت تتحدث معها في كل شيء، وكانت تعتبرها طبيبتها النفسية التي تستطيع مداوة جراحها النفسية بدواء معنوي، لكن فقدانها لها جعلها تدخل في حالة من الحزن الشديد، إلى جانب علمها بأن والديها كانا يعلمان بكل ما يحدث معها، ما تسبب لها بصدمة كبيرة في ذلك الوقت.

إكتئاب ومحاولة إنتحار لجين عمران

وقالت إنها حاولت الانتحار لكن تجربتها باءت بالفشل، وأعادت منذ تلك اللحظة تقدير قيمة الحياة، لتدرك أنه لا يوجد شخص يستحق أن تفقد حياتك من أجله.

كما تحدثت لجين خلال المقابلة عن علاقتها بربها لتقول : “كل يوم قبل لا أنام .. أتكلم مع ربي حبيبي”.

وعن علاقة والدها بها قالت : “أبوي كان يثق فينا #ثقة_عمياء.. تخيّل إني كـ سعودية أطلع على التلفزيون”، ثم تناولت موضوع تشبيه البعض لها بوالدها لتقول: “أكبر غزل ممكن أتلقاه .. يقولون لي “تشبهين أبوك”.

لجين عمران: عُرض عليَّ لقب “ملكة جمال الإعلاميات” مقابل 10 آلاف دولار

وتحدثت لجين في المقابلة عن الممارسات البشعة التي تتم في بعض المهرجانات، لتكشف أن هناك بعض الجهات الإعلامية عرضت عليها الحصول على لقب “ملكة جمال الإعلاميات” مقابل 10 آلاف دولار، قبل أن ترفض هذا الأمر.

ثم قالت أنها هدّدت الجهات التي عرضت عليها التكريم بفضحهم إعلامياً، فقاموا بالمقابل بتهديدها بعدم دخول بيروت مرة أخرى، مشيرةً إلا أن تلك الألقاب لا تُمنح بالمال، بينما تُقام المهرجانات من أجل تكريم صناع الفن والإعلاميين بناء على المصداقية والأفضل بينهم، فيما يتم بيع التكريمات في بعض المهرجانات لبعض الأسماء كل عام، من أجل الترويج لهم، وأكدت على رفضها المطلق لمثل تلك الممارسات، لأنها تؤمن بأن صاحب التكريم لابد أن يستحق الجائزة عن جدارة.

من هى لجين عمران؟

لجين عمران من مواليد 26 أكتوبر 1977، وهي إعلامية سعودية عملت كمقدمة برامج فى عدة محطات ذاع صيتها منذ تقديمها لبرنامج “صباح الخير يا عرب”.

لجين هى شقيقة الفنانة أسيل عمران، والتى ظهرت فى كليب تامر حسنى “ناسينى ليه”، وسبق وعملت لجين فى تلفزيون البحرين، حيث قدمت عام 2004 برنامج «الحال مع لجين»، بعد ذلك شاركت فى تقديم برنامج «يا هلا» .

مسيرة لجين عمران العملية

وانتقلت لجين عمران عام 2002 إلى البحرين لمواصلة العمل المصرفي في “سيتي بنك” في قسم الفيزا لتحصيل الديون، ومن بعدها في «فتون إديو تينمنت» كمديرة عمليات حتى عام 2004، ثم انتقلت للمجال الإعلامي من خلال العمل كمذيعة في تلفزيون البحرين.

وعملت لجين عمران في تلفزيون البحرين، حيث قدمت عام 2004 برنامج «الحال مع لجين»، وبعد ذلك شاركت في تقديم برنامج «يا هلا» على قناة روتانا خليجية، شكل انتقالها لتقديم برنامج «صباح الخير يا عرب» على “إم‌ بي‌ سي 1” نقلة نوعية في طبيعة البرامج التي قدمتها.

يمكنكم الآن متابعة آخر أخبار النجوم عبر فيسبوك « نورت »

وللاطلاع على أهم وأحدث تغريدات النجوم زوروا تويتر « نورت »

ولمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا إنستغرام « نور ت »