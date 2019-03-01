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لجين عمران تكشف علاقتها بالشاعر العراقي الذي غازلها وأعلن حبه أمام الجميع

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خرجت الإعلامية لجين عمران صمتها وكشفت حقيقة الفيديو الذي تداوله النشطاء على نطاق واسع والذي يظهر أحد الشعراء وهو يتغزل بها معلناً حبه الجارف.

وأعادت ” لجين ” نشر الفيديو المثير على ” تويتر ” وعلقت عليه قائلة: الصديق القديم و الشاعر العراقي الكبير عباس جيجان معروف بحسه الفكاهي وحبه للمفاجآت وارتجال المواقف ، للأمانة أضحكني وأضحك الجمهور.
وكان الشاعر قد فاجأ لجين بوصلة شعر جعلتها تشعر بالخجل والإرتباك ومما قال : هذي البنية منين؟ لجين من السعودية. وهذا الوليد منين؟ عراقي وحيل ما بيا .
وتابع: تعالي ننزوي هناك، نسولف سالفة شوية. وخلي التواصل يشتعل هل يوم الشاعر والإعلامية. خلي ليقول يقول عراقي يحب سعودية ، وغيرها من الأبيات الغزلية .


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