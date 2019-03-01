لجين عمران تكشف علاقتها بالشاعر العراقي الذي غازلها وأعلن حبه أمام الجميع

خرجت الإعلامية لجين عمران صمتها وكشفت حقيقة الفيديو الذي تداوله النشطاء على نطاق واسع والذي يظهر أحد الشعراء وهو يتغزل بها معلناً حبه الجارف.

وأعادت ” لجين ” نشر الفيديو المثير على ” تويتر ” وعلقت عليه قائلة: الصديق القديم و الشاعر العراقي الكبير عباس جيجان معروف بحسه الفكاهي وحبه للمفاجآت وارتجال المواقف ، للأمانة أضحكني وأضحك الجمهور.

وكان الشاعر قد فاجأ لجين بوصلة شعر جعلتها تشعر بالخجل والإرتباك ومما قال : هذي البنية منين؟ لجين من السعودية. وهذا الوليد منين؟ عراقي وحيل ما بيا .

وتابع: تعالي ننزوي هناك، نسولف سالفة شوية. وخلي التواصل يشتعل هل يوم الشاعر والإعلامية. خلي ليقول يقول عراقي يحب سعودية ، وغيرها من الأبيات الغزلية .

الصديق القديم و الشاعر العراقي الكبير عباس جيجان معروف بحسه الفكاهي و حبه للمفاجآت و إرتجال المواقف

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للأمانة أضحكني و أضحك الجمهور 😄 https://t.co/PqPIjFNRXX — لجين عمران 🕊 (@Lojain_omran) February 27, 2019



