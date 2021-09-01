أطلت الإعلامية السعودية لجين عمران على متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي عبر مقطع فيديو تحدثت خلاله عن تعرضها لعملية نصب مؤخرًا كاشفة تفاصيلها للمرة الأولى ومحذرة جمهورها من التعامل بحسن نية.

وأكدت لجين عمران أنها طوال الفترة الماضية كانت حريصة على عدم الحديث عما تعرضت له وأخفت الأمر عن المقربين لها حتى والديها، وشاركت الإعلامية الشهيرة تفاصيل ما مرت به مع جمهورها مطالبة منهم عدم الثقة بأي شخص آخر والاعتماد على العقود الموثقة فقط.

وقالت في الفيديو: “فيه ناس يتوقعون أن المرأة ضعيفة ومكسورة ومن الممكن أن ينضحك عليها ومن الممكن أخذ حقوقها ولا يمكن استرجاع حقوقها وناسيين أننا في دولة قانون وأقدر أخد حقي وبكل سهولة”.

وتابعت: “الحق يؤخذ ولا يعطي فلجأت لمركز شرطة بر دبي وما قصروا معي وممتنة لهم ولولا فضل رب العالمين وفضلهم لما كان رجع حقي، موجهة لهم رسالة شكر”.

وأضافت: “أنت في دولة قانون وسيأتون بحق المظلوم شئت أم أبيت، والحمد لله استرجعت كل أموالي، وهذا درس لي حبيت أنقله لكم لا تثقون بأحد لا بكلمة ولا بشكل ولا بكلام معسول، وثقوا بشيء واحد الكلام الموجود على الورق وموقع من قبل الأطراف ماعدا ذلك لا تثقوا في أي شيء”.

ثم حذزت لجين عمران جمهورها قائلة : “لا تتعاملون بحسن نية أبدا في هذا الوقت مهما كان من أمامكم ودائما وثقوا أموالكم على الورق وبعدها بناء على الورقة تصرفوا لأن البعض ممكن يأخذ كل ما تملكونة والتصرف الذي تصرفته ظلمت نفسي به، ونزلت إعلان لم أكن أدرك أنه زائف، ولكني حذفته حتى لا يتعرض أحد لنفس العملية النصب التي تعرضت لها”.