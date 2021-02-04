كشفت الاعلامية السعودية لجين عمران عن عشقها للسيارات الرياضية من خلال مقطع فيديو شاركته مع متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي من خلال مشاركتها في مهرجان دبي للتسوق.

وظهرت لجين عمران، في الفيديو، وهي تركب سيارة فينير سوبر سبورت من شركة دبليو موتورز والتي تبلغ قيمتها 6 ملايين درهم وعلقت كاتبة ” مين فيكم يحب السيارات الرياضية مثلي ؟ ..عن نفسي أعشقها”.

وكانت لجين عمران قد أطلت قبل ذلك في مقطع فيديو استعرضت فيه بعض الأزياء بطريقة راقصة طريفة وحيوية وعفوية.

وأحدث الفيديو ضجة في أوساط المتابعين، وتراوحت آراء هؤلاء بين من انتقدوا الإعلامية ورأوا أن ما تفعله لا يناسب سنّها، ومن أبدوا إعجابهم بها مشيرين إلى أنها تتمتع بالشباب الدائم.