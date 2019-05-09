لجين عمران ضيفة “بساط الريح 20”

أعلنت الاعلامية السعودية لجين عمران انها ستشارك في مهرجان “بساط الريح” الخيري بدورته العشرين والذي يقام سنويا في شهر رمضان في السعودية.

وقد قالت لجين عمران في تدوينة لها عبر حسابها على انستغرام: “حضرت معارض كثير عندنا في السعوديةو كل معرض ما شاء الله أجمل من الثاني.. لكن كل سنة خلال شهر رمضان أسمع صاحباتي في جدة و الرياض يتكلمون عن معرض (بساط الريح) السنوي .. سمعت أنه أرقى و أجمل معرض يقام في السعودية و ماله منافس🇸🇦🌹 .. عشان كذا كثييييير متحمسة أخيرا ان شاءالله بحضره🤗❤”.

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وتابعت لجين عمران: “المعرض من تنظيم المؤسسة الخيرية الوطنية للرعاية الصحية المنزلية

ينطلق من ٧-١٢ رمضان – ١٢-١٧ مايو .. .. هذه السنه بتكون فعاليات معرض بساط الريح غير كونها السنة العشرين للمعرض.. بتكون فيه اختيارات متنوعة لأبرز المنتجات المحلية والعالمية .. يا هل ترى مين فيكم زاره خلال السنوات الماضيه و إيش إنطباعكم؟؟؟؟😊🌹”.