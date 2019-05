لجين عمران ضيفة “بساط الريح 20”

View this post on Instagram

.. #بساط_الريح .. .. حضرت معارض كثير عندنا في السعودية 🇸🇦❤ و كل معرض ما شاء الله أجمل من الثاني .. لكن كل سنة خلال شهر رمضان أسمع صاحباتي في جدة و الرياض يتكلمون عن معرض (بساط الريح) السنوي .. سمعت أنه أرقى و أجمل معرض يقام في السعودية و ماله منافس🇸🇦🌹 .. عشان كذا كثييييير متحمسة أخيرا ان شاءالله بحضره🤗❤ .. المعرض من تنظيم المؤسسة الخيرية الوطنية للرعاية الصحية المنزلية ينطلق من ٧-١٢ رمضان – ١٢-١٧ مايو .. .. هذه السنه بتكون فعاليات معرض بساط الريح غير كونها السنة العشرين للمعرض .. بتكون فيه اختيارات متنوعة لأبرز المنتجات المحلية والعالمية .. يا هل ترى مين فيكم زاره خلال السنوات الماضيه و إيش إنطباعكم؟؟؟؟😊🌹 .. .. .. و بالمناسبة إذا عندكم اي إستفسار ممكن تتواصلوا معاهم على حسابهم الخاص @bisatalreeh .. ..