لجين عمران عن شقيقتها اسيل: “أكثر تطلُّعاً للأمام منِّي”

View this post on Instagram

f4f4f4; border-bottom: 2px solid transparent; transform: translateX(16px) translateY(-4px) rotate(30deg)"> F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"> F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);">

.. #Repost @voguearabia ・・・ “Aseel is more forward than me, but we get along very well, and we are surrounded by a supportive and loving family despite some of the negative opinions,” .. says Saudi Arabian TV presenter Lujain Omran (@lojain_omran) of her sister and Saudi singer Aseel Omran (@aseel) .. Read the full story in our June 2019 issue where the two sisters come together for their first Vogue magazine shoot. Photography: Ziga Mihelcic (@zigamihelcic) | Style: Mohammad Hazem Rezq (@mohammadhazemrezq) | Hair: Fouzia Helal (@Fouz_hairstyle) | Makeup: Masooma Jalil Hashim (@masooma.hashim) .. "أسيل أكثر تطلُّعاً للأمام منِّي، لكننا ننسجم معاً بشدة، ونحن محاطتان بعائلةٍ داعِمة ومُحبِّة رغم بعض الآراء السلبية" .. هكذا صرحت مقدمة البرامج التلفزيونية السعودية لجين عمران عن شقيقتها المغنية السعودية أسيل عمران .. طالعوا المقال بكامل فقراته على صفحات عددنا لشهر يونيو 2019 حيث تجتمع الشقيقتان في أول جلسة تصويرٍ لهما معاً لصالح ڤوغ.