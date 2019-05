لجين عمران: “فخورة بأختي الصغرى”

View this post on Instagram

.. Proud of my little sister❤🙏🏼 .. #Repost @aseel ・・・ بكل حب يسعدني أشاركم فرحتي باختياري سفيرة ومتحدثة باسم لوريال باريس في الشرق الأوسط❤️🙏🏼 ___________________________ I am finally proud to announce that I am officially a L’Oreal Paris Middle East brand ambassador. Looking forward for what’s to come and grateful to be part of this family. Thank you all for the support 💙 @lorealmiddleeast @lorealmakeup @lorealhair @lorealskin الحمدلله🙏🏼 .. .. 🙏🏼❤❤❤❤❤🙏🏼❤❤❤❤❤🙏🏼❤❤❤❤❤🙏🏼 .. الله يوفقك يا عمري و فخوووووووووورة فيك كالمعتاد🙏🏼❤🤗ربي يحفظك .. .. ❤🙏🏼❤🙏🏼❤🙏🏼❤🙏🏼❤🙏🏼❤🙏🏼❤🙏🏼❤🙏🏼❤🙏🏼 .. .. #أسيل #اسيل #اسيل_عمران #أسيل_عمران