علّقت الإعلامية السعودية ​لجين عمران​ على الفياضانات التي حصلت في ​السودان​، مساندة بدورها الشعب السوداني، اذ ادّت هذه الكارثة الى مقتل مئة شخص وجرح 46، اضافة الى غرق مساحات كبيرة من الأراضي الزراعية.

وكتبت لجين على صفحتها الخاصة على احد مواقع التواصل الاجتماعي: “قلوبنا مع أهالينا في السودان الله يعينهم و يحميهم و يكون في عونهم رغم كل المساعدات إلا إنهم بحاجة للمزيد كما وصلني”.

الجدير ذكره ان لجين عمران كانت عبرت مؤخرا عن إعجابها الشديد بمسلسل “البرنس” الذي خاض بطولته الفنان المصري محمد رمضان، وحقق نجاحا كبيرا.

قلوبنا مع أهالينا في السودان

الله يعينهم و يحميهم و يكون في عونهم

رغم كل المساعدات إلا إنهم بحاجة للمزيد كما وصلني#السودان_فيضان2020#السودان_تغرق pic.twitter.com/9xF7rsXJbr — لجين_عمران (@Lojain_omran) September 7, 2020