توجهت الإعلامية السعودية ​لجين عمران​، برسالة ودية للفنانة الإماراتية أحلام، من خلال صورة تجمعهما نشرتها عمران في صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي، وكتبت لها قائلةً: “ما عودتينا إلا على تقديم الأفضل و الأجمل و الأرقى دائما، فخورة جدا بك و بصداقتنا و اخوتنا الممتدة على مدى 16 سنة و يمكن أكثر، فخورة بنجاحاتك و إنجازاتك .. و سعيدة بمشاركتك طعم النجاح .. لأن طعم النجاح معك له نكهة مختلفة قلتيها مره صديقة النجاحات، و في كل مرة نجتمع فيها .. أفهم قصدك أكثر و أعيشه من قلب”. ولاقى المنشور إعجاب عدد كبير من متابعيهما الذين تمنوا لهما الصداقة دائمة.\





