لجين عمران مع حسين الجسمي ووليد فايد

نشرت الاعلامية السعودية لجين عمران صور جديدة من كواليس مشاركتها في زفاف ابناء حاكم دبي.

فقد ظهرت لجين عمران في احد هذه الصور مع علي الخوار وعلقت عليها قائلة: ” أخوي العزيز علي الخوار أهنيك على التنظيم الرائع ل أفراح آل مكتوم يعطيك ألف عافية و دائما ما شاء الله عليك قدها و قدود”.

كما ظهرت لجين عمران في صورة اخرى مع النجم حسين الجسمي والمايسترو وليد فايد وعلقت عليها: “سليفي بيد المايسترو الكبير وليد فايد يتوسطنا أخوي الغالي النجم حسين الجسمي و عقبال ما أقدم عرسه ان شاءالله و نفرح فيه باللي تستاهله آمين 🤗💙”.