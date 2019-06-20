لجين عمران مع حسين الجسمي ووليد فايد

نشرت الاعلامية السعودية لجين عمران صور جديدة من كواليس مشاركتها في زفاف ابناء حاكم دبي.
فقد ظهرت لجين عمران في احد هذه الصور مع علي الخوار وعلقت عليها قائلة: ” أخوي العزيز علي الخوار أهنيك على التنظيم الرائع ل أفراح آل مكتوم يعطيك ألف عافية و دائما ما شاء الله عليك قدها و قدود”.
كما ظهرت لجين عمران في صورة اخرى مع النجم حسين الجسمي والمايسترو وليد فايد وعلقت عليها: “سليفي بيد المايسترو الكبير وليد فايد يتوسطنا أخوي الغالي النجم حسين الجسمي و عقبال ما أقدم عرسه ان شاءالله و نفرح فيه باللي تستاهله آمين 🤗💙”.
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.. .. #أفراح_آل_مكتوم .. سليفي بيد المايسترو الكبير وليد فايد @walidfayed يتوسطنا أخوي الغالي النجم حسين الجسمي @7sainaljassmi و عقبال ما أقدم عرسه ان شاءالله و نفرح فيه باللي تستاهله آمين 🤗💙 .. .. @charbelkaramfashion .. @christiankasha .. @masooma.hashim .. @rami_hair_art .. .. #فرحة_وطن .. ..
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.. .. أخوي العزيز علي الخوار أهنيك على التنظيم الرائع ل #أفراح_آل_مكتوم يعطيك ألف عافية و دائما ما شاء الله عليك قدها و قدود .. دائما أسعد بالتعامل معاك و مع فريقك المحترف .. تمنياتي لكم دائما بالتوفيق و النجاح 🙏🏼🤗 @alialkhawar .. .. #فرحة_وطن .. ..
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.. تشرفت جدا و سعدت بتقديم #أفراح_آل_مكتوم 14/6/2019 .. و هذي فرصة أتقدم بالشكر و التهنئة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ربي يحفظه .. و أيضا أم الشيوخ الشيخة هند بنت مكتوم آل مكتوم ربي يحفظها .. بمناسبة زفاف أبنائهم .. 🌟الشيخ حمدان – الشيخة شيخة .. 🌟الشيخ مكتوم – الشيخة مريم .. 🌟الشيخ أحمد – الشيخة مديه .. ربي يتمم لهم على خير و يسعدهم و يجعل ديار آل مكتوم دوم عامرة بالأفراح و المسرات آمين .. ما شاء الله و تبارك الله من أروع الاعراس إلي قدمتها أو حتى حضرتها .. .. و الشكر موصول لأجمل فريق عملت معهم كل واحد فيهم عمل بحب .. ستايلست :- @christiankasha .. المصمم :- @charbelkaramfashion .. مكياج :- @masooma.hashim .. شعر :- @rami_hair_art .. .. #فرحة_وطن #أفراح_آل_مكتوم ..