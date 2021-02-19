فاجأت الفنانة الإماراتية أحلام الجمهور بمشاركة الإعلامية السعودية لجين عمران في كليب الأغنية التي حملت عنوان “ما سألت الا عليك” من ألبومها الجديد “فدوى عيونك” والذي طرحته مؤخرا عبر حسابها على اليويتوب.

المفاجأة كانت مشاركة الإعلامية لجين عمران في الفيديو كليب الأغنية، حيث ظهرت معها وهي تشاركها الرقص. وتألقت بفستان أسود طويل بينما ظهرت الملكة أحلام بفستان أصفر صويل مكشوف الكتفين، وزينته ببعض المجوهرات الألماسية.

ويضم الألبوم 24 أغنية جميعها باللهجة الخليجية، من بينها أغنيات عيوني بس، حزين، زوبعه، يا آدمي حس، دفتر وممحاه، الله يرحمه، تشرق الشمس وتغيب، دمعة زرقا، سر معلن، الفرقا، خاطري ضايق، ابن التراب، وما سألت إلا عليك. وتتعاون أحلام مع الأمير الشاعر خالد الفيصل، والأمير الشاعر بدر بن عبد المحسن، والأمير الشاعر عبد الرحمن بن مساعد، والأمير الشاعر سعود بن عبد الله، ومساعد الرشيدي، وعبد الله بو راس، ونايف صقر، وحسان العبدلي، وخالد العوض، وأحمد الصانع، وفيصل الشعلان، وقوس، وعبد الرحمن العثمان، والشاعرة الجادل، ومعتزة، كما سيظهر اسم الشاعر تركي آل الشيخ للمرة الأولى رفقة أحلام.

من جهتها كانت لجين عمران قد نشرت صورًا تجمعها بأحلام عبر صفحتها على إنستغرام، قبل أيام قليلة لكنها لم توضح للجمهور بأنها تشارك الفنانة بأغنية، وتركتها مفاجأة للمتابعين.

ووجهت عمران رسالة للفنانة أحلام كتبت فيها: “دائما فخورة جدا بك وبصداقتنا وأخوّتنا الممتدة على مدى 16 عاماً ويمكن أكثر. فخورة بنجاحاتك وإنجازاتك، وسعيدة بمشاركتك طعم النجاح، لأن طعم النجاح معك له نكهة مختلفة”.

وأضافت: “قلتيها لي مرة صديقة النجاحات، وفي كل مرة نجتمع فيها أفهم قصدك أكثر وأعيشه من قلب. الله لا يغير علينا يا أصيلة إلا للأفضل، اللهم آمين”.

من جانبها، علّقت أحلام على صورها التي نشرتها برفقة عمران قائلة: “لجين تسألكم هل أنتم جاهزون اليوم؟”، لترد عليها الأخيرة قائلة: “الحماس مليون يا حب”.