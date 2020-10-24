خطفت الإعلامية السعودية لجين عمران وشقيقتها الفنانة أسيل عمران؛ الأنظار بأناقتهما على السجادة الحمراء ضمن فعاليات افتتاح النسخة الرابعة من مهرجان الجونة السينمائي

وظهرت لجين بفستان أحمر نسقت معه كمامة من اللون ذاته حيث اختارت التصميم من المصممة زينة زكي صاحبة علامة؛ جوليا دوماني، وأما شقيقتها أسيل عمران فظهرت بفستان أنيق من اللون السماوي الفاتح، من توقيع المصممة المصرية المقيمة في دبي مرمر حليم.











وحرصت كلا منهما على ارتداء كمامة من نفس لون الفستان حرصًا منهما على الالتزام بالإجراءات الاحترازية

وانطلقت منذ قليل فعاليات مهرجان الجونة السينمائي، والتي من المقرر استمرارها حتى 31 أكتوبر الجاري، حيث يحتضن مركز الجونة للمؤتمرات والثقافة فعاليات المهرجان وعروض سجادته الحمراء.