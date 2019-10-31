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لحظات رومانسية بين روجينا وزوجها أشرف زكي في العلن

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rogena husband ashraf zaki

تعيش الممثلة المصرية ​روجينا​ وزوجها الممثل المصري ​أشرف زكي​ نقيب المهن التمثيلية ورئيس أكاديمية الفنون لحظات رومانسية على العلن أمام جميع المتابعين، وشاركت متابعيها بصورة جديدة لهما عبر حسابها الشخصي على أحد مواقع التواصل الاجتماعي وأضافت تعليقا جاء فيه “أنت في لحظاتِ عمري”.

 

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انت فى لحظاتِ عمرى ❤️ @ashrafzakyoffical

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ويشتهر الزوجان بعلاقتهما الرومانسية المميزة في الوسط الفني، وانهالت على صورتهما العديد من التعليقات والإعجابات من قبل متابعيهما وكذلك من زملائهما.

وعلى صعيد مختلف يترأس أشرف زكي الوفد المصري الرسمي المسافر إلى بيلاروسيا للاحتفال بأيام الثقافة المصرية البيلاروسية، بتكليف من وزيرة الثقافة، ويصطحب معه فرقة الإسماعيلية للفنون الشعبية، التي ستقدم عرضاً في الاحتفالات المصرية البيلاروسية.

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