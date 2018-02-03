لحظة اعلان فوز حمزة لبيض بلقب The Voice Kids 2

فاز المتسابق المغربي حمزة لبيض بلقب برنامج “ذا فويس كيدز” The Voice Kids في موسمه الثاني، بعد أن حاز على أعلى نسبة تصويت متفوقاً على المتسابقين لجي المسرحي وأشرقت أحمد.

واختتمت الحلقة الأخيرة من “ذا فويس كيدز” الموسم الثاني منذ دقائق، بالإعلان بفوز المتسابق حمزة لبيض باللقب، بعد منافسة شرسة قادتها مع خمسة متسابقين وهم لجي المسرحي ونور وسام وجورج عاصي وماريا قحطان وأشرقت أحمد.

ومن المقرر أن يربح حمزة لبيض العديد من الجوائز بعد فوزها بلقب “ذا فويس كيدز” في موسمه الثاني وهم: منحة دراسية قيمتها 200 ألف ريال سعودي، اصدار أغنية خاصة وتصوير فيديو كليب، مع وجود رحلتين الأولى إلى لندن سوف يسافر الفائز مع أسرته، كما يوجد رحلة آخري إلى باريس لزيارة “ديزني” مع تصوير فيديو كليب هناك، بخلاف أن المتسابق الحاصل على اللقب سوف يوقع عقداً مع شركة بلاتينيوم ريكوردز.