نتشرت خلال الفترة الأخيرة، أنباء عن إصابة الفنان القدير لطفي لبيب بشلل نصفي، ما أبعده عن الفن خلال الفترة الحالية.

لطفي لبيب يطمئن جمهوره على حالته الصحية

وفي تعليقه الأول عن تلك الأنباء قال لطفي لبيب: “بعد الشر عنى.. كل ما يقال أي كلام أنا بصحة جيدة”.

مؤكداً أن كل ما نشر على مواقع التواصل الاجتماعي مجرد شائعات ليس لها أساس من الصحة، معلقًا: أنا زي الفل ومتعاقد على فيلمين وأصور فيهما حاليًا، وكل ما يقال شائعات مغرضة”.

وأضاف: “سأبدأ قريباً في تصوير فيلم نور الريس بطولة مصطفى كامل، وأصور حاليًا فيلمًا مع مصطفى خاطر اسمه نحو أمية”.

آخر ظهور لـ لطفي لبيب

يُذكر أن آخر ظهور للفنان لطفي لبيب كان خلال حفل ختام مهرجان المركز الكاثوليكي المصري للسينما في دورته الـ72، حيث تم تكريمه ومنحه جائزة خاصة عن مشاركته في فيلم “وش في وش”، الذي شارك ضمن فعاليات المهرجان برئاسة الأب بطرس دانيال.

وتأثر لبيب أثناء لحظة تكريمه، ما دفعه أن يقدم امتنانه وشكره للقائمين على المهرجان معقبًا: “المستقبل هيبقى أحسن بدعواتكم، وهذه الجائزة أعطتني دافعًا للمستقبل”.

نبذة عن لطفي لبيب

لطفي لبيب ممثل مصري (مواليد 1947) اشتهر بأداء الأدوار الثنائية وأدوار الأب في عديد من الأعمال الفنية. كما أنه ممثل مسرحي وإذاعي وتليفزيوني. حصل على ليسانس في الآداب من كلية الآداب جامعة الإسكندرية ثم التحق بمعهد الفنون المسرحية.

كان لطفي لبيب محبًا للمعرفة، ويجيد التحدث باللغة العربية الفصحى، والسبب في ذلك قراءته للقرآن الكريم وحفظ عدد من أياته رغم اعتناقه الدين المسيحي. رفض والده عمله في مجال الفن ليلتحق بكلية الزراعة، إلا أنه لم يحتمل أكثر من عامين لينضم إلى المعهد العالي للفنون المسرحية.

لطفي لبيب أحد أبطال حرب أكتوبر

تعتبر مرحلة تجنيده بالجيش المصري من أبرز محطات حياته، وهو من قضى 6 سنوات ونصف السنة كجندي في سلاح المشاة، ضمن “الكتيبة 26” التي عبرت قناة السويس يوم 6السادس من أكتوبر/تشرين الأول.

كان لطفي لبيب قريبا من الشهيد أحمد حمدي، خلال استشهاده بقذيفة إسرائيلية على الكوبري الذي صنعته القوات المصرية للعبور إلى الجبهة الثانية من القناة. دون لطفي لبيب كل تفاصيل فترة تجنيده، حتى أصدر كتاب “الكتيبة 26” ، وهو عبارة عن قصة درامية من واقع حرب أكتوبر، وكل أمنيته أن تتم ترجمة ذلك العمل الأدبي إلى فيلم سينمائي.

بعد انتهاء فترة تجنيده بالجيش المصري رشحه الفنان الراحل سعد أردش لتأسيس مسرح دبي القومي، وهو ما وافق عليه وسافر إلى هناك مباشرة، وأقام في دولة الإمارات العربية المتحدة لعدة سنوات.

وكانت أول مشاركته في عالم الفن من خلال فيلم “السفارة في العمارة” عام 2005، بعد أن رشحه الفنان عادل إمام لتجسيد شخصية السفير الإسرائيلي، ثم توالت عليه العروض الفنية وأصبح واحد من أهم الفنانين المساعدين في السينما والدراما.

حياته العائلية

رغم رفضه الحديث عن حياته الشخصية، كشف الفنان القدير لطفي لبيب بعض المعلومات عن زواجه وأنه لديه 3 أبناء و4 أحفاد، موضحا “أنا أعشق جو العائلة، وأخصص يوم الجمعة لأسرتي وأقضيه في اللعب مع أحفادي”.

مرض لطفي لبيب

يشار إلى أن لطفي لبيب تعرض لمضاعفات صحية بعد جلطة في المخ أثرت على حركة النصف الأيسر من جسده، ما أثر على تقلص حجم أدواره وقلة الأعمال الفنية المعروضة عليه.

ورغم كل هذه المضاعفات الكبيرة نفى لبيب صاحب الـ (76عاماً) في العام الماضي ما تردد حول نيته في اعتزال الفن، وأكد في أكثر من تصريح أنه لا يستطيع الابتعاد عن الفن مهما كانت حالته، وأنه يستطيع التمثيل لكن بـ”شروط” متعلقة بحالته الصحية.

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