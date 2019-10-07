لطفي لبيب يكشف تطورات حالته الصحية

حل الفنان المصري ” لطفي لبيب ” ضيفا مع الإعلامي ” عمرو الليثي ” في برنامجه ” واحد من الناس ” المذاع على قناة النهار الفضائية المصرية وذلك بمناسبة احتفالات ذكرى نصر حرب أكتوبر 1973 .

وبسؤاله عن وضعه الصحي الحالي بعد الأزمة الصحية التي ألمت به منذ فترة .. قال لطفي لبيب إنه تعرض لجلطة في المخ لا يدري ما السبب بها أثرت على قدمه ويده اليسرى ولكنه تحسن بالوقت الحالي .

وعلق مازحا : ” أصلا معرفش جالي المخ ده منين ” .

وأضاف : ” أنا راضي جدا جدا ومستمتع بحياتي.. المرض ده خلاني اقعد في البيت واشوف ولادي .. قبل كده كنت هائم في الدنيا ” .

وكان لطفي لبيب قد أعلن اعتزاله الفن مؤخرا بسبب حالته الصحية .. ولكن طالب عمرو الليثي منه خلال الحلقة الرجوع في قرار اعتزاله الفن والعودة مرة أخرى ليمتع جمهوره .

ليقرر الفنان لطفي لبيب العودة للتمثيل مرة أخرى استجابة لتلك المناشدة من الإعلامي عمرو الليثي .

وعلى صعيد آخر تحدث لطفي لبيب عن انضمامه للقوات المسلحة المصرية لمدة 6 سنوات وأنه كان من ضمن أول كتيبة عبرت القناة وعن تعرض أخيه للأسر .. فقال : ” لحظة العبور كانت لحظة فريدة .. إحنا انتصرنا انتصار ساحق ” .