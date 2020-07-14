أجرى الفنان المصري ” لطفي لبيب ” مقابلة مع التليفزيون المصري يوم الأحد الماضي كشف من خلالها عن حالته الصحية التي منعته من الظهور في السينما والدراما بشكل كبير والإقلال في أعماله خلال السنوات الأخيرة الماضية .

حيث يعاني لطفي لبيب من جلطة في المخ تسببت له في صعوبة بالحركة بشكل كبير نتيجة تعطل الجانب الأيسر به ” اليد والقدم ” .

ولكنه أكد أنه على الرغم من وضعه الصحي إلا إنه لا نية لديه في إعتزال الفن فقال : ” أقبل التمثيل مجددا لكنني لست قادرا على الحركة .. أنا أظهر جالسا أو واقفا أو أهم بالجلوس أو الوقوف فقط ” .

وأشار إلى إنه يرفض تفصيل أدوارا مخصصة له حسب حالته الصحية .. وأضاف : ” لست في كامل رونقي لكنني لن أعتزل .. وقتما يأتي التمثيل سأمثل لكن بشروط ” .

وتابع : ” لا أريد أن أقلل تاريخي ورصيدي الذي صنعته مع الجمهور .. أريد أن أمثل بشكل صحيح لكن حالتي الصحية لا تسمح الآن ” .

ومن ناحية أخرى كشف لطفي لبيب عن تفرغه للكتابة حاليا قائلا : ” أنتجت سيناريو لمسلسل وهو الآن في إحدى شركات الإنتاج تتم مراجعته وقراءته .. لا أستطيع الابتعاد عن الفن .. صعب أن يعتزل الفنان تعودت على الاستوديو والكواليس ” .