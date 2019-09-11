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لطيفة تساند احلام ضد اصالة.. شاهد ماذا قالت عن رأيها في خلافهما!

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لطيفة

لطيفة

عبرت الفنانة لطيفة التونسية عن تضامنها مع الفنانة احلام في خلافها مع الفنانة اصالة بشكل غير مباشر.

فقد قالت لطيفة ردا على سؤال عن رأيها في الخلاف بين احلام واصالة انها لا تحب ان تتدخل في الحاجات الشخصية غير انها تضامنت مع احلام بشكل غير مباشر عندما قالت “احلام حقانية وما تقول حاجة غير ما تكون حاساها وواجعاها جدا احلام برج الدلو مثلي بيني وبينها يوم هي 13 وانا 14 في كثير من طباعها مثلي”.

اما عن اصالة فقالت لطيفة انها لا تعرفها جيدا وتعرف احلام اكثر منها خاتمة كلامها بالقول “اتمنى ان شاء الله يزول الخلاف”.

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