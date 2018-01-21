لعنة الموت تطارد نجمات الافلام الاباحية… نجمة جديدة تلقى مصرعها في ظروفٍ غامضة

وفيت نجمة أفلام إباحية أميركية تُدعى أوليفيا لويا عن عمر 23 عاماً حين كانت تخضع للعلاج في مركزٍ للتأهيل يوم الجمعة الفائت.

وأوليفيا هي نجمة الأفلام الإباحية الخامسة التي تلقى مصرعها في أقل من ثلاثة أشهر. وقالت الوكالة التي كانت تعملي فيها أوليفيا “كثرت التعليقات أخيراً عن عدد النجمات الإباحيات اللواتي توفين في السنة الأخيرة ومع أسفٍ شديد نُعلن أنّ اللائحة أضيف إليها المزيد من الأسماء”.

وأضاف البيان “علمنا اليوم أنّ أوليفيا لويا توفيت صباح يوم الجمعة بعد معاناتها مع مشاكل وتحديات شخصية” وأضحت الوكالة أنّها لم تزاول عملها في الأشهر الأخيرة.

وعن سبب الوفاة، أعلنت الوكالة أنّه قد يكون نتيجة جرعة زائدة من أدوية تم مزجها مع مخدرات وكحول.