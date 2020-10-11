كشفت الفنانة المصرية ” لقاء الخميسي ” عن قيامها بتحرير محضر ضد أحد متابعيها وذلك بسبب إساءته لها ولزوجها ” محمد عبد المنصف ” حارس مرمى فريق وادي دجلة .

فنشرت عبر حسابها على موقع التواصل الإجتماعي ” فيس بوك ” صورة لحساب هذا التابع وكتبت في تعليقها عليها : ” تم عمل محضر محرر في هذا الكائن وتم عمل اللازم والوصول لمحل سكنه وعمله ” .

وتابعت : ” وإن شاء الله هيبقى عبرة لمن يعتبر هو وأمثاله من المتنمرين المرضى النفسيين وكل من تسول له نفسه الحكم على الآخرين وإبداء الآراء المريضة والسب والقذف ” .

يذكر أن لقاء الخميسي كانت قد تعرضت للإساءة والتنمر من بعض متابعيها بعد نشر صورة لزوجها محمد عبدالمنصف بعد تألقه في المباراة التي جمعت مؤخرا بين فريقه وادي دجلة والزمالك وعلقت عليها قائلة : ” عاش يا كابتن ” .. بينما قام بعض المتابعون بانتقادهم لأدائه .