نشرت الفنانة المصرية ” لقاء سويدان ” صورة للفنان ” يوسف الشريف ” عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” .

وذلك للتعليق على الانتقادات التي تعرض لها في الأيام الماضية على خلفية التصريحات التي أدلى بها مؤخرا عن رفضه تقديم المشاهد الساخنة على حد وصفه في أعماله .

وكتبت لقاء سويدان في تعليقها على الصورة قائلة : ” أنا بحترم الفنان يوسف الشريف جدا و بحب أعماله لأنها هادفة وراقية وهو إنسان محترم ومثقف وموهوب وله كامل الحرية في رأيه وأختياراته ” .

وتابعت : ” واشتغلت معاه في مسلسل زي الورد عام ٢٠١١ وكان فعلا ما بيلمسش حد وكل إنسان حر ما لم يضر غيره ” .