نشرت الفنانة منة عرفة على حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات إنستجرام عدة صور جديدة لها.

منة عرفة في صور جديدة

وفي التفاصيل، ظهرت منة عرفة وهي ترتدي فستان اسود قصيرة كشف عن رشاقتها ونحافتها الزائدة.

تفاعل الجمهور مع الصورة وأضافوا العديد من التعليقات حول جمالها وتساءل البعض عن خطتها في فقدان الوزن.

منة عرفة تتحدث عن صورها المسربة

وكانت قد تحدثت الفنانة منة عرفة، عن صورها المنتشرة بالمايوه على أحد الشواطئ، مشيرة إلى أن المايوه يعد من الملابس الطبيعية على الشواطئ.

وأضافت الفنانة منة عرفة، في حوار عبر قناة النهار، أن من الطبيعي أن أظهر على البحر مرتدية مايوه وملابس البحر العادية، متابعة أنها لا تريد التريند، ولا تذهب وراء السوشيال ميديا والإعلام.

آخر أعمال منة عرفة

يذكر أن عرض للفنانة الشابة منة عرفه مسلسل “ليل أم البنات” في السباق الرمضاني 2023 الماضي مع الفنانة سهير رمزي.

شارك في بطولة المسلسل عدد من النجوم ومنهم سهير رمزي، ناصر سيف، محمد مهران، فريال يوسف، محمد عبد الجواد، حنان سليمان، حنان يوسف، هاجر الشرنوبي، ديانا هشام، منة عرفة ،ياسر علي ماهر، أيمن عزب، سميرة صدقي، مادلين طبر، فاطمة الكاشف والمسلسل من تأليف أحمد صبحي، ومن إخراج عبد العزيز حشاد.

تدور احداث المسلسل حول تكافح الأرملة ليل لكي تربي بناتها الخمسة فريدة، زهرة، عاليا، عبير و نور، حيث تدير مطعم في منطقة شعبية، بينما تحاول حمايتهم من أطماع عمهم راضي، الذي يريد أن يستولى على حقوقهم.

مسلسل شارع 9

الجدير بالذكر أن شاركت الفنانة منة عرفه مؤخرا في مسلسل “شارع 9” مع مجموعة كبيرة من النجوم والنجمات.

شارك البطولة مع منة عرفة عدد كبير من النجوم ومنهم رانيا يوسف، محمود عبد المغني، نرمين الفقي، نضال الشافعي وغيرهم.

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