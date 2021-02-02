يستعد الفنان المصري عمرو دياب، لتصوير اعلان عطره الجديد والذي سيطلقه لأول مرة في دبي خلال حفل كبير بشاطيء ناموس يوم ٢٢ فبراير/شباط.

الإعلان من إخراج طارق العريان وسيتم تصويره على أنغام أغنية (وانا معاك)، وتشارك في الاعلان المذيعة وعارضة الأزياء إنجي كيوان.

وقد اتتشرت صورا تجمع عمرو وإنجي، ظهرا فيها بلقطات رومانسية جداً حيث ظهر عمرو دياب وهو يحمل انجي على ظهره في احداها.

وقد اثارت الصور بعد انتشارها على مواقع التواصل الاجتماعي حالة من الجدل بين الناشطين حيث وجه كثيرين الانتقادات لعمرو دياب.

يذكر إنجي كيوان متزوجة، وقد تواجد زوجها برفقتها خلال اجتماعها بعمرو دياب وهي مقدمة برامج مصرية ولدت في الإسكندرية ومقيمة في دبي حالياً.

انجي كيوان مع زوجها واولادها

وكانت انجي قد نشرت عبر حسابها على انستغرام مجموعة صور لها مع عمرو دياب من كواليس تحضيريهم للعمل ظهر فيها زوجها معها.