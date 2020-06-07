نشرت الفنانة ” إلهام الفضالة ” مقطع فيديو عبر حسابها على تطبيق ” سناب شات ” تكشف من خلاله عن جنسيتها وسنها الحقيقي ردا على المشككين بهما وبإبنتها أيضا .

فظهرت إلهام الفضالة في مقطع الفيديو الذي تداولته عدد من الحسابات على موقع ” إنستجرام ” وهي تحمل الهوية الوطنية الخاصة بها وتخفي رقمها التسلسلي كي لا يتم التلاعب بالأمر بشكل يسيء لها .

واتضح بها إنها تحمل الجنسية الكويتية وأنها من مواليد عام 1974 أي إنها تبلغ من العمر 46 عاما .

كما طلبت إلهام الفضالة من إبنتها ” منى العتيبي ” الكشف عن هويتها الوطنية أيضا وظهر أنها من مواليد عام 1991 أي أن عمرها 31 عاما .

لتضع بذلك حدا على بعض رواد السوشيال ميديا الذين قد هاجموا منى العتيبي وقالوا أن عمرها 45 عاما وأن والدتها تشرف على سن السبعين وهو ما استفزهما ودفعهما للكشف عن بطاقات هويتهما .