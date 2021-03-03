كرّمت الإمارات العربية المتحدة الفنانة اللبنانية ​إليسا​ عبر إضاءة برج خليفة الواقع في دبي بصورتها مساء اليوم الأربعاء.

وتداولت العديد من الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي كما روادها صورتين من الحدث الكبير معبرين عن فخرهم بهذا التكريم.

ونشرت إليسا عدة صور من إضاءة البرج بصورتها، وعلقت عليها: “يحدث الآن”.

With the company being listed on the American stock market, their shares will be available to the public



Elissa also signed a HUGE deal with Anghami to exclusively stream her new podcast. Elissa and Anghami’s recent successes are being recognized on the Burj Khalifa! pic.twitter.com/Fd2Hv9vDhn — Lovin Dubai | لوڤن دبي (@lovindubai) March 3, 2021



وكانت الإمارات منحت الفنان راغب علامة وعائلته الإقامة الذهبية فيها وكذلك فعلت مع الفنان وليد توفيق وأيضاً مع الفنانة نجوى كرم تقديراً لهم ولفنهم في لفتة كريمة منها.

وقد أضيء برج خليفة ليلة رأس النسة 2020/2021 بالعلم اللبناني وكانت انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي تسجيلات فيديو للحظة التاريخية التي علق عليها سفير لبنان لدى دولة الامارات العربية المتحدة فؤاد دندن موجهاً عبارات الشكر والتقدير لدولة الإمارات وشعبها.

وقال: “نفتخر بهذه التحيّة ونبادلها بمثلها وبأفضل منها حبّاً ووفاءً وأخوّةً صادقة متمنين كل ازدهار ورقي وأمن وأمان لدولة الإمارات العربية الشقيقة”.







