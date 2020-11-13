نشرت الإعلامية الكويتية مي العيدان، على حسابها الخاص على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام”، صورة لمواطنتها الفنانة القديرة سعاد عبدالله وإلى جانبها أخرى لابنها البكر طلال.

وأرفقت الصورة بتعليق ذكرت فيه أن الأخير ييشبه والده إلى حد كبير وكتبت: “لأول مرة صورة طلال الابن الأكبر للفنانه الكبيرة سعاد عبدالله. نسخة ابوه الله يطول بأعمارهم”.

وأطلقت بهذا موجة من التعليقات التي ركز معظمها على المقارنة بين ملامحه وملامح والدته. وجاء في التعليقات: “سبحان الله الأنف والفم يشبه أمه مره الله يعطيهم الصحه والعافيه” و”بالعكس نسخة أمه. الخشم والضحكة مره نسخة أمه” و” بالعكس يشبه سعاد مايشبه أبوه” و”يشبه أمه نفس الخشم والعيون بس أمه في شبابها أملح منه”.

ويشار إلى أن الإعلامية كثيراً ما تنشر صوراً قديمة وحديثة للمشاهير وقد قامت مؤخراً بالسخرية من المصممة المغربية بسمة بوسيل، زوجة الفنان المصري تامر حسني، حيث أشارت إلى أن أموال الأخير هي التي ساعدتها على تغيير شكلها لتصبح أكثر جمالاً.