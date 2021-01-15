يشعر الكثير من المتابعين بالفضول ويسعون إلى التعرف إلى عائلات المشاهير وأقاربهم. ولهذا يترصدون حسابات هؤلاء وينتظرون أن ينشروا صوراً لمقرّبين منهم. وهو ما فعلته شام الذهبي، ابنة الفنانة السورية أصالة أخيراً، حيث نشرت على حسابها الخاص في تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام” صورة جمعتها مع عمّتها.

وأرفقت الصورة بالتعليق: “خدوا البنات من صدور العمّات. عمّتي فرح هيه صديقة روحي”. وتفاعل معها الكثير من متابعيها الذين سارعوا إلى المقارنة بين شكلَي شام وعمّتها، لافتين إلى أنها لم ترث الكثير من ملامحها، ومع ذلك أشادوا بجمالها.

واللافت كان تعليق أصالة حيث كتبت: “شامي أحبك” و”الله يحفظكم”. ويُذكر أن الأخيرة كانت قد لفتت الأنظار بنشر فيديو ظهر فيه أولادها وهم يستعدون للنوم، فبدت شام وهي تتصفح هاتفها المحمول قبل أن تشير والدتها إلى أنها تحب القراءة قبل النوم. كما ظهر علي نائماً وآدم جالساً على السرير في انتظارها. كذلك أثارت أصالة الاهتمام بإعلانها التوجّه إلى ممارسة التمارين الرياضية مجدداً و”تكسير الجيمات” بعد الأزمات المتلاحقة التي مرّت بها.