عبّرت الإعلامية المصرية بسمة وهبة عن سعادتها بخروج والديها من المنزل للمرة الأولى منذ بدء انتشار فيروس كورونا المستجد. ولهذا نشرت على حسابها الخاص في تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام” صورة لها برفقتهما مع التعليق: “أول خروجة للوالدين من بعد سنة. حبايب قلبي وروحي اللهم أجرنا من الكورونا وعافنا واعف عنا”.

وحقّقت الصورة في الساعة الأولى بعد النشر أكثر من 10 آلاف إعجاب، وأثارت الكثير من التعليقات حيث تعرف بعض المتابعين للمرة الأولى إلى والدَي بسمة ورأوا أنهما يشبهانها بشكل واضح. ومما كتبه هؤلاء: “شكلهم طيبين قوى ربنا يبارك فى عمرهم” و”شبه بعض أوي كلكم” و”تشبهين الوالد كتير” و”سبحان الله تشبهين الوالده ربي يحفظها كثير” و”أقول من فين الحلا مامتك قمر الله يحفظها”.

يُذكر أن بسمة وهبة كانت قد نشرت على حسابها الخاص في “إنستغرام” مقطع فيديو ظهرت فيه مع مجموعة من الأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة وعبّرت عن سعادتها لوجودها إلى جانبهم وعلّقت بالقول: “روشتة للتعساء: لو عاوزين تحسوا بالنعيم اسعدوا اللي حواليكم”.