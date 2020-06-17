أجرت الفنانة اللبنانية ” نانسي عجرم ” اتصالا هاتفيا مع برنامج ” The Insider بالعربي ” المذاع على تليفزيون دبي وتحدثت من خلالها عن طلاق الفنانة ” أصالة ” من المخرج ” طارق العريان ” في التعليق الأول لها .

فقالت نانسي عجرم إنها دائما ما تقف مع المرأة وإنها معها وتواسيها .. وأضافت : ” دايما الفنان بيضحك قدام الناس ومجبورين نحنا لو عندنا مشاكل الدني بس لما نقابل الجمهور مجبورين نضحك حتى لو ورا هالضحكة دمعة ” .

وتابعت : ” بدي أواسيها أكيد وإن شاء الله ما بتشوف إلا الخير بحياتها ويمكن اللي صار هو خير ليها ولأولادها ” .

يذكر أن أصالة كانت قد أعلنت انفصالها عن طارق العريان في يناير عام 2020 بعد زواج استمر لمدة 12 عاما .