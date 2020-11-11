بعد الضجة الكبيرة التي أثيرت خلال الفترة الماضية عن إنفصال الممثلة السورية ​ديمة بياعة​ عن زوجها ​أحمد الحلو​، والذي بدء بحذفها كل صورهما التي تجمعهما عن صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، وهو الامر الذي تبيّن أنه غير صحيح، خاصةً بعد ظهورهما مؤخراً بمقطع فيديو داخل إحدى السهرات يستمتعان بوقتهما، عادت وتحدثت بياعة للمرة الأولى عن هذا الموضوع مؤكدةً أن خلاف حصل بينها وبين الحلو، وأنهما قررا أخذ إستراحة لفترة قصيرة لإعادة تقييم علاقتهما.



وقالت:”في فترة من الفترات أهملت نفسي وزوجي وعائلتي وكان تركيزي على موضوع صحة ورد، وعندها قررنا أنا وأحمد أن نأخذ استراحة لنراجع علاقتنا، ونحن أشخاص عفويين وعلى طبيعتنا”.

وعن حذفها لصورهما قالت:”بكل صراحة نحنا النسوان مجانين إنفعاليين، واللي صار معي إنو في ناس تكتب تعليقات مسيئة جداً ويتدخلوا في تفاصيل حياتي وأهلي فما بالك زوجي”.

وتابعت قائلة: “في تلك الفترة قررت أن أنسحب من السوشيال ميديا وأن ألغي حسابي في انستغرام وألتفت إلى التمثيل فقط”.

واختتمت قائلة خلال حلولها ضيفة في برنامج “في استوديو الظفرة”: “نحن مثل كل الأزواج نتشاجر ونختلف وممكن ننفصل ولكن في النهاية الحب والاحترام هو الأساس”.