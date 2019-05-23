للمرة الأولى.. رانيا يوسف تكشف صورة شقيقها

دائما ما تتحدث الممثلة رانيا يوسف عن شقيقها الذي تأخذ رأيه قبل أي شيء ويساندها في أي أزمة تتعرض لها.

ولفترات طويلة فضلت رانيا يوسف أن تبقى أسرتها بعيداً عن الإعلام، لكنها مؤخرا قررت أن تشارك جمهورها بصورها معهم.

ونشرت رانيا صورتها مع شقيقها القبطان البحري محمد يوسف خلال حضورهما إحدى السهرات الرمضانية، وعقبت عليها بقولها: “أنا وأخويا حبيبي القبطان البحري محمد يوسف”، ووضعت شكل قلب تعبيراً منها عن حبها له.



يذكر أن رانيا يوسف تستأنف حاليا تصوير مسلسلها التلفزيوني “مملكة إبليس”، الذي لم يلحق بالعرض في موسم رمضان الدرامي، ونشرت عبر حسابها على “إنستغرام” مقطع فيديو تؤكد انتهاء تصوير المسلسل بنهاية شهر رمضان، ليبدأ عرضه قريبا.

يُذكر أن مسلسل “مملكة إبليس” بطولة رانيا يوسف وغادة عادل وأحمد داود وإيمان العاصي، من تأليف محمد أمين راضي وإخراج أحمد خالد موسى، وإنتاج طارق الجنايني.