كشفت الفنانة المصرية ” ريهام عبد الغفور ” عن حلولها ضيفة في برنامج ” لايف من الدوبلكس ” مع الدمية الشهيرة ” أبلة فاهيتا ” في حلقة يوم غد الجمعة برفقة زوجها في الظهور الأول له معها ببرنامج تليفزيوني .

حيث نشرت ريهام عبد الغفور مجموعة من الصور من كواليس تصوير الحلقة عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” والتي ظهرت بها مع زوجها ” شريف الشوبكى ” .

وكتبت في تعليقها على الصور : ” لأول مرة جوزى يوافق إنه يجى معايا حاجة بتتصور لا وكمان يبقى قدام الكاميرا .. استنونا يوم الجمعة مع أبلة فاهيتا الساعة 11 على ON ” .