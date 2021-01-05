نادرًا ما يشاهد الجمهور النجم الراحل طلعت زكريا وهو فى شبابه، فأغلب الجمهور يتذكر الفنان وهو في أدواره عندما تقدم في السن ونادرا ما يعرف الجمهور شكله في صباه، إلا أنه ربما لم يختلف شكله كثيرًا في شبابه عن الصورة الذهنية لدى الجمهور عنه وهو كبير في السن فالملامح لم تتغير.

حيث أن أحد الحسابات الناشطة على موقع الصور والفيديوهات “إنستجرام” خالف هذه القاعدة ونشر مؤخراً صورة التقطت للفنان في زمن شبابه، حيث ظهر فيها وهو يجلس في قُمرة قيادة إحدى الطائرات، وركّزت التعليقات على شكله حيث رأى الكثيرون أنه لم يتغير كثيراً منذ تلك المرحلة وحتى رحيله عن عالمنا، وحققت الصورة عدداً كبيراً من علامات الإعجاب.

يُذكر أن الكوميديان الكبير طلعت زكريا توفي في 8 تشرين الأول (أكتوبر) عام (2019)، وكانت ابنته “إيمي” قد شاركت جمهورها لمناسبة مرور الذكرى الأولى من خلال حسابها الخاص في التطبيق مقطع فيديو تضمن لقطات من آخر أعمال والدها في فيلم “إخناتون” وعلّقت بالقول: “آخر أعمال بابا الله يرحمه مع عمر طلعت زكريا الفيلم المغربي إخناتون في مراكش ربنا يرحمك ياحبيبي، ويكرمك ياعمر وأشوفك أجمد ممثل في الدنيا، اللي خلف مماتش”.

كما تحدثت الفنانة إيمي طلعت زكريا في أحدث تصريحاتها الصحفية عن والدها الفنان الراحل طلعت زكريا فى ذكرى ميلاده، التى توافق 18 ديسمبر، وعن آخر أيامه قبل وفاته، وأكدت أنها أيام صعبة لاتنسى، واليوم تفاجأت بحب الناس له وتلقيت عددا كبيرا من الرسائل والكوميكس التي تعكس مدى حب الجمهور والناس لوالدى الراحل.

وعاتبت إيمي طلعت زكريا مديرى المهرجانات الفنية بمصر تجاهل تكريم اسم والدها بأى مهرجان، وأنها ترى أن حب الناس والجمهور هو الذى يغنيها عن ذكر ذلك، وأن المهرجانات دائما ما تتجاهل نجوم الكوميديا.