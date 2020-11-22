حلت الفنانة ” شهيرة ” ضيفة مع الإعلامية ” منى الشاذلي ” في برنامجها ” معكم ” وكشفت خلال الحلقة وللمرة الأولى عن مرض زوجها الفنان الراحل ” محمود ياسين ” وتفاصيله في سنواته الأخيرة الذي أبعده عن الظهور وعن أنظار الجمهور .

فقالت شهيرة أن محمود ياسين كان قد أُصيب بمرض تصلب في الشرايين .. وأخبرهم طبيبه الخاص ” حسن حسني “عند تشخيصه لحالته أن ذلك سيتبعه بوادر للزهايمر ولو حدث لن يكون شرسًا .

وتابعت : ” هو مفقدش الإدراك ولآخر إسبوع كان مدرك كل شئ وعمره ما تاه عننا وعارفنا كلنا .. لكن مكنش محمود ياسين اللي إحنا عارفينه مكنش بكامل لياقته الصحية والذهنية ” .

وأشارت شهيرة إلى أن الطبيب المعالج لمحمود ياسين كان عندما يتردد على زيارته لمتابعة حالته الصحية كان يحاول اختبار ذاكرته وكان الفنان الراحل دائمًا ما يجيب عن أسئلته باستنكار بمعنى أنه كيف له أن ينسى ما يسأل عنه الطبيب .

وحول ردة فعل محمود ياسين عند علمه بتشخيصه المرضي قالت : ” ولا حاجة ولا شيء ولا كأنه سمع حاجة وإحنا سكتنا إحنا كمان .. يمكن مكنش عايز يفزعنا ” .

وأكدت شهيرة على إنه كان يعلم جميع أبنائه وأحفاده ولم ينس أحدًا على الإطلاق ولم تسوء حالته الصحية إلا في آخر شهر من حياته .

وفي الإسبوع الأخير كان في قسم الحالات الحرجة بالعناية المركزة ولكنه استفاق قبل رحيله بيومين وكان إبنهما الفنان ” عمرو محمود ياسين ” في زيارته واتصل بها وتحدثت معه كما تحدث مع أبنائه وأحفاده جميعًا .

يذكر ان الفنان محمود ياسين كان قد رحل عن عالمنا في 14 أكتوبر الماضي عن عمر يناهز ال 79 عاما .