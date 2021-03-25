نادرًا ما يشاهد الجمهور النجمة الكويتية “سعاد عبدالله” فى شبابها، فأغلب الجمهور يتذكر سعاد وهي في أدوارها عندما تقدمت في السن ونادرا ما يعرف الجمهور شكلها وهي في ريعان شبابها، إلا أنها ربما لم يختلف شكلها كثيرًا في شبابها عن الصورة الذهنية لدى الجمهور عنها وهي كبيرة في السن فالملامح تتغير.

حيث أن أحد الحسابات الناشطة على موقع الصور والفيديوهات “إنستجرام” خالف هذه القاعدة ونشر مؤخراً صورة التقطت للفنانة في زمن شبابها، وتبين من خلالها أنها كانت شابةً جميلةً، وأبرزت تلك الصور أناقتها، أوضحت جمال ملامحها في شبابها، وانطلقت إثر هذا موجة من تعليقات المتابعين الإيجابية.





ولدت النجمة سعاد عبدالله في 2 سبتمبر 1950 في مدينة البصرة جنوب العراق 7 لعائلة عراقية الأصل. ثم تزوجت من المخرج الكويتي فيصل الضاحي وحصلت بعد زواجها منه على الجنسية الكويتية. وتعتبر 8 من أبرز الفنانات في الخليج والوطن العربي. وتلقب بـ “سندريلا الشاشة الخليجية”.

والتحقت سعاد عبدالله بالمعهد العالي للفنون المسرحية في عام 1975 وتخرجت منه بتقدير جيد جداً عام 1979. وبدأت مشوارها الفني في عام 1963 مع الفنان الراحل محمد النشمي في برنامج تلفزيوني بعنوان “ديوانية التلفزيون”.

وساهمت سعاد عبدالله في العديد من الأعمال الوطنية في فترة الغزو العراقي للكويت، واثناء فترة وجودها في القاهرة. قدمت العديد من الأعمال الكوميدية والتراجيدية ما بين مسلسلات ومسرحيات وبرامج وفوازير وسهرات تلفزيونية وأوبريتات ومسلسلات إذاعية خلال مسيرتها الفنية.

تنوعت أعمال سعاد عبدالله بين المسلسلات والمسرحيات والبرامج وهي أول فنانة خليجية تقدم برامج فوازير ومسابقات، حيث قدمت برنامج مسابقات رمضان شاركها فيه الفنان عبد الحسين عبد الرضا وحمل اسم أمثال وغطاوي وذلك بأسلوب خليجي. وحصلت الفنانة الكويتية على جائزة المرأة العربية لعام 2021 في لندن، تكريمًا لما أنجزته في 5 عقود في الحركة الدرامية .